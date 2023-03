Preso nonno cocaina Droga smerciata nel condominio: arrestato un 75enne

Gente che andava e veniva ad ogni ora del giorno e della notte. Arrivavano in macchina, bici e taxi, salivano le scale della palazzina e poi scendevano nuovamente qualche minuto dopo, con le tasche piene di ‘polvere’ bianca e crack. Un andirivieni insolito, che aveva impensierito non poco i residenti della zona e anche gli stessi condomini. Dietro quel giro di spaccio, messo in piedi in un condominio nella zona del tribunale di Rimini, secondo la ricostruzione della polizia locale, ci sarebbe stato un uomo di 75 anni di origine campane, da tempo trapiantato in Riviera. Il ‘nonno’, difeso dall’avvocato Matteo Paruscio, si trova ora ai domiciliari, in attesa di comparire davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia, previsto per il 28 marzo prossimo. Su di lui si sono concentrati i sospetti degli investigatori della squadra di polizia giudiziaria che per diverse settimane hanno monitorato attentamente lo strano viavai attorno al condominio, sospettando che tra le mura potessero consumarsi delle cessioni di droga. Sospetti che, a quanto pare, si sarebbero rivelati fondati. Alcune delle persone controllate dagli agenti, in tutto una quindicina, avevano infatti addosso dosi di cocaina, hashish e crack. Complessivamente sono stati sequestrati 20 grammi di droga, mentre dieci sono state le denunce e le patenti ritirate per guida sotto l’effetto degli stupefacenti e cinque le vetture sottoposte a sequestro.

Dopo le prime verifiche, gli agenti della polizia locale hanno così deciso di puntare direttamente a quella che ritenevano essere la ‘fonte’ di quel giro di droga. La perquisizione è scattata martedì scorso. Nell’appartamento in cui risiede il 75enne è stato trovato materiale per il confezionamento delle dosi, ma non lo stupefacente, rinvenuto invece, grazie al fiuto infallibile del cane Jago, in un montante della finestra affacciata sulle scale condominiali. Due le dosi di crack, avvolte nel cellophane e nello scotch colorato, sequestrate dal personale della polizia locale. Sono state inoltre individuate anche delle telecamere puntate sull’esterno e sul garage oltre a un binocolo, utilizzati dall’anziano per controllare i movimenti all’esterno della sua abitazione. Il 75enne ha negato di essere uno spacciatore, rimarcando come in casa sua non fosse presente droga. Ora avrà la possibilità di chiarire la propria posizione nel corso dell’interrogatorio alla presenza del giudice.