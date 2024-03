Preso rapinatore di gioielli. Strappa la catenina d’oro e fugge. Incastrato dalle telecamere

Non l’ha fatta franca, infine, un tunisino di 29 anni, fermato ieri dalla squadra mobile di Rimini per l’accusa di rapina e lesioni personali poiché ritenuto l’autore di una violenta rapina accaduta in viale Tripoli il 21 febbraio scorso. Un colpo grosso quello consumatosi qualche settimana fa e per cui è indagato il tunisino, dal momento che nella circostanza alla propria vittima il 29enne avrebbe sottratto con la forza una catenina d’oro con come ciondolo l’iconica medusa di Versace, per un valore stimato di circa 1.600 euro. Un gioiello di cui il 29enne, così come denunciato anche dalla vittima della rapina alla polizia, si sarebbe impossessato con la forza, mettendo le mani al collo della donna che il 21 febbraio alle 12 circa stava passeggiando serenamente in viale Tripoli. Stando alle accuse, il tunisino – difeso dall’avvocato Pietro Lucà – per strappare la collanina di Versace in oro sarebbe arrivato, trovando l’opposizione della propria vittima, anche a spintonarla violentemente a terra, colpendola quindi ancora a una spalla e, solo dopo, prendersi devinitivamente il prezioso bottino.

Una rapina cheperò venne ripresa in ogni suo istante da due telecamere presenti in viale Tripoli, le cui immagini sono state così acquisite dalla polzia. È stato così che gli agenti della mobile, coordinati dal pm Luca Bertuzzi, sono riusciti a focalizzarsi sull’indagato 29enne, ritenuto quindi l’autore materiale della violenta rapina che lo ha portato così a impossessarsi della catenina d’oro. Nei confronti del tunisino è stata così richiesta dal pubblico ministero la custodia cautelare in carcere, disposta in accoglimento della richiesta dal gip del Tribunale Vinicio Cantarini. Ieri mattina, dunque, gli agenti della mobile hanno così rintracciato e fermato l’indagato, per poi trasferirlo al carcere di Rimini in attesa dell’udienza di convalida.

A seguito della presunta rapina, la donna a cui è stata strappata la catenina di Versace era poi stata portata in pronto soccorso, dove le ferite rimediate a seguito dell’aggressione erano state ritenute guaribili con una prognosi di sei giorni.

Francesco Zuppiroli