Preso spacciatore: nascondeva 32 dosi di cocaina negli slip

Doveva essere un normale controllo stradale ma si è trasformato rapidamente in un arresto per spaccio di cocaina: è successo martedì scorso quando i carabinieri di Riccione hanno fermato un giovane albanese di 25 anni e scoperto che trasportava stupefacenti. L’episodio ha avuto luogo mentre il giovane viaggiava al volante di un’auto a noleggio, incappando nei controlli delle forze dell’ordine che gli hanno intimato l’alt. L’atteggiamento nervoso del conducente ha destato sospetti tra i carabinieri, che hanno deciso di eseguire una perquisizione più approfondita. Ciò che hanno scoperto ha confermato i loro sospetti: nascoste negli slip del giovane, sono state trovate 32 dosi di cocaina, per un totale di 20 grammi dello stupefacente. Oltre alla droga, i militari hanno anche sequestrato 250 euro in contanti, sospettati di essere provento dell’attività di spaccio del giovane. Di fronte alle evidenze, sono scattate immediatamente le manette per lo straniero, che è stato condotto in camera di sicurezza per trascorrere la notte in attesa del processo. Ieri mattina il giovane è comparso davanti al giudice del tribunale dove è stato sottoposto al processo per direttissima.