Pressing di FdI sulla polizia locale : "Presidi fissi nei punti caldi"

Presidi e divise. Una ricetta semplice per fronteggiare le bande di giovani che imperversano nelle zone centrali e sul lungomare, ma efficace a sentire Fratelli d’Italia ed Azione, anche se tra le forze di opposizione i distinguo non mancano. Per Stefano Paolini di FdI "le bande di maranza, delinquenti e balordi, fanno quello che vogliono nonostante l’impegno delle forze dell’ordine. All’appello però ne manca una, la Polizia locale. Siamo qui a ripetere quanto detto in precedenza: perché non istituire dei presidi fissi di almeno 4 agenti nei luoghi di maggiore afflusso del centro nei fine settimana e nei giorni di maggiore partecipazione? Perché sprecare energie e forze per fare le multe ai turisti in divieto di sosta anziché controllare le aree più a rischio?". Per Paolini sarebbero "un deterrente". Se per FdI l’anello debole nella gestione dell’ordine pubblico è la polizia municipale, per Azione, insieme all’incremento dell’organico della Polizia locale, diviene necessario "un aumento numerico delle forze dell’ordine sul territorio, con particolare attenzione ai lungomari, alla stazione, alle spiagge e ai quartieri". Un aumento che va "richiesto immediatamente". Ciò non toglie che anche per il partito di opposizione serva strutturare diversamente l’impiego di risorse tra i vigili con "la costituzione di una sezione specializzata nel presidio e al controllo del territorio, nonché al controllo delle presenze negli appartamenti in locazione breve ad uso turistico". Inoltre serve "un presidio fisso dei vigili nella zona centrale tutto l’anno, e predisporre una strategia comunicativa e di promozione che ricalchi il concetto di vacanza sicura a Riccione".