Pressing sulla commissaria. Si lavora per recuperare il Festival

Festival del sole a Rimini, non tutto è scritto. O almeno è questo quanto riferito dalla commissaria prefettizia Rita Stentella ai rappresentanti delle categorie nell’incontro che si è svolto ieri. L’incontro fissato da alcuni giorni doveva servire a organizzare le iniziative in vista della tappa del Giro d’Italia che partirà da Riccione, ma ha finito per essere il luogo dove chiarire alcuni aspetti del trasloco del Festival nella vicina Rimini. "Da quanto abbiamo appreso - premette il direttore di Federalberghi, Luca Cevoli - non è ancora detto che il Festival se ne vada da Riccione. La commissaria ci ha riferito che c’è un protocollo scritto tra il Comune e gli organizzatori dell’evento su base triennale che terminerà nel 2024. Inoltre c’era stato un incontro tra la commissaria e gli organizzatori il 19 settembre in cui non erano emerse problematiche. Infine, da protocollo, ci sarebbe tempo fino alla fine del mese per confermare l’evento per il prossimo anno. Siamo ovviamente attenti agli svilupp ed abbiamo manifestato alla commissaria il nostro sostegno nelle azioni che si possono attuare per non perdere un evento importante come il Festival del sole".

Nella giornata di ieri c’è stato anche altro. In mattinata la commissaria ha avuto un incontro con il referente riccionese degli organizzatori dell’evento. Non sarà l’ultimo faccia a faccia, visto che, a quanto si apprende, si svolgerà un nuovo vertice la prossima settimana.

Riassumendo, come comunicato ieri ai referenti delle categorie, la dipartita del Festival da Riccione non sarebbe ancora definitiva, nonostante la comunicazione ufficiale giunta da parte degli organizzatori nella giornata di mercoledì. Per altro anche le date degli incontri lasciano spazio a dubbi, visto che i contatti con il Comune di Rimini sarebbero antecedenti all’incontro del 19 di settembre a Riccione.

A rimanere in attesa è la città e in particolar modo il settore alberghiero presente in massa all’incontro con Federalberghi e diversi club di prodotto oltre a Promohotels. Una preoccupazione duplice visto che sempre ieri è arrivata la notizia dello spostamento dello storico Challenge Riccione a Cesenatico (vedi articolo sotto). "Sono due notizie preoccupanti - premette Andrea Ciavatta, presidente dei Family hotels -. Rimane difficile analizzarle perché non mi è possibile entrare nelle motivazioni di quanto accaduto soprattutto con il Festival del sole. Resta il fatto che come Federalberghi siamo sempre rimasti aperti e disponibili, e nulla ci era giunto ad oggi dal Comune e dal dirigente sul Festival del sole. Se fosse una mancanza da parte del municipio sarebbe una cosa grave. Se l’organizzazione stava pensando di andarsene andrebbe chiarito. Noto che a gestire le prenotazioni alberghiere è Firmatour, società riminese. E ricordo che già in estate qualche problema era sorto per le richieste a prezzi bassi che avevano portato parte dell’utenza a Miramare. Comuque sia perdere così tante prenotazioni è un problema per l’intera città".

