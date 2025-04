Pressing sulla Toscana: "Stop al parco eolico o andiamo in tribunale"

"La Toscana ha detto ’no’ ai maxi impianti eolici in Maremma e nelle aree del Montalcino. Ma è pronta a dire ’sì’ a quelli al confine con Romagna e Marche. Sarebbe uno sfregio istituzionale, se la Regione Toscana decidesse su impianti che andranno fortemente a impattare sui territori confinanti". Dopo la dura lettera del presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale a Eugenio Giani, è il deputato del Pd ed ex sindaco di Rimini Andrea Gnassi ad alzare la voce contro le pale eoliche previste in Toscana ai confini con la Romagna e le Marche.

Gnassi striglia il governatore toscano alla vigilia di una giornata decisiva per la ’guerra delle pale’ tra Emilia Romagna e Toscana. Oggi si concluderà l’iter autorizzativo per il progetto ’Badia del vento’, impianto che prevede 7 aerogeneratori (alti 180 metri) a Badia Tedalda, a pochi chilometri da Romagna e Marche. È solo il primo, perché sono stati presentati progetti per altri impianti, per un totale di 66 aerogeneratori alti quanto grattacieli. Impianti eolici che, se realizzatti "avranno ricadute pesantissime – osserva Gnassi – sull’ambiente, sulla fauna, sul paesaggio del Montefeltro", la ’terra di mezzo’ tra Toscana, Romagna e Marche che ispirò anche Leonardo da Vinci per la Gioconda. "La valutazione di impatto ambientale di ’Badia del vento’ è negativa per l’aquila reale, il pipistrello e tanti altri animali; per il paesaggio; per il pericolo di dissesto idrogeologico".

"Non si può credere che la Toscana adotti il principio del non nel mio giardino. Non si può credere che si boccino progetti di impianti eolici sul versante toscano di Sansepolcro e si vogliono approvare quelli sul versante romagnolo, senza tener conto dei pareri negativi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche, del Cnr, delle Province di Rimini e Pesaro-Urbino, di tanti sindaci, delle Soprintendenze. Siamo di fronte a un conflitto istituzionale". E "sarebbe surreale per Emilia-Romagna e Toscana, amministrate da presidenti dello stesso partito, arrivare a un confronto non nelle sedi istituzionali o politiche, ma giudiziarie". Perché, come fa capire Gnassi, l’Emilia-Romagna è intenzionata a dare battaglia in tribunale se la Toscana non farà retromarcia. La battaglia prosegue anche sul progetto dell’impianto eolico in mare al largo di Rimini, con Forza Italia e Fratelli d’Italia che chiedono alla Regione di fermare tutto.