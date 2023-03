Presto il cantiere sul ponte di via Tosi

Partiranno a breve a Santarcangelo i lavori per sistemare il cavalcavia ferroviario in via Padre Tosi. L’intervento era stato approvato dalla giunta a fine anno, e sarà in buona parte finanziato dai fondi del Pnrr. Sono lavori consistenti, quelli effettuati sul cavalcavia. Il cantiere prevede il consolidamento del ponte con l’installazione di nuovi raccordi e rinforzi con inserti metallici. Ma il lavoro più significativo riguarderà i guardrail, che saranno completamente sostituiti. Si interverrà anche per risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua. La giunta aveva messo a bilancio 270mila euro per i lavori, che sono stati affidati all’impresa Marchi di Alessandria.