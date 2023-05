Presto in funzione le telecamere che multano chi passa col rosso

Non c’è ancora una data ufficiale per la loro attivazione, e nemmeno per l’inizio delle sanzioni. Ma i lavori per montare le telecamere che multeranno chi passerà con il rosso all’incrocio tra la via Emilia e viale Mazzini, a Santarcangelo, sono partiti. E l’amministrazione comunale sta valutando di metterle in funzione e partire con le sanzioni già durante l’estate.

Saranno in tutto 6 gli impianti per controllare e sanzionare chi passa con il rosso. Il Comune li prenderà a noleggio da un’azienda di Monza (la Project Automation). Il contratto di noleggio stipulato con l’impresa durerà 26 mesi. Ma questa volta, a differenza di quanto era capitato tra il 2007 e il 2009, quando Santarcangelo utilizzò i dispositivi, ci penseranno gli stessi agenti della polizia locale a gestire le telecamere installate all’incrocio tra la via Emilia e viale Mazzini. Questo anche per evitare la raffica di ricorsi e polemiche del passato. All’epoca Santarcangelo fu il primo comune a installare questi strumenti, nel Riminese. Era il 2007, e le telecamere restarono attive per meno di due anni. Dopo le 6mila multe elevate nel 2007, le quasi 4mila nel 2008, all’inizio del 2009 l’amministrazione (allora guidata dal sindaco Mauro Vannoni) decise di disattivarle. Contro le multe arrivò una valanga di ricorsi: più di 600. E in diversi casi i giudici li accolsero, annullando le sanzioni e rimproverando il Comune di Santarcangelo sulla taratura dei semafori: la fase dell’arancione, come era stato osservato in varie sentenze, durava troppo poco.

Sono passati 14 anni e ora l’amministrazione ci riproverà, utilizzando per i dispositivi tecnologie molto più avanzate e precise rispetto a quelle che vennero impiegate per i T-red nel 2007. I lavori ai semafori per montare le telecamere si dovrebbe concludere entro giugno. Poi verrà avviata una fase sperimentale, anche per mettere a punto le telecamere.

Soltanto una volta completati tutti i test sugli impianti e la fase di sperimentazione, si comincerà con i controlli veri e propri e con le multe. Già, ma quando? L’amministrazione di Santarcangelo, come detto, lo sta valutando. Sono in corso gli approfondimenti con l’Unione della Valmarecchia (l’ente sovracomunale, da cui dipendono anche i vigili) e il comando della polizia locale. Ma è molto probabile che i T-red vengono accesi e messi in funzione già tra qualche settimana, durante l’estate.