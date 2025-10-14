Presto un nuovo autovelox fisso a Rimini: sarà posizionato in via Melucci

Rimini, 14 ottobre 2025 – Entrerà in funzione tra qualche mese un altro autovelox fisso a Rimini. Sarà posizionato lungo via Melucci. Con la nuova postazione, saliranno a quattro gli autovelox fissi sulle strade riminesi. Il via libera è arrivato dalla Prefettura che, sulle base delle recenti norme del codice della strada in materia di autovelox, ha confermato le tre postazioni esistenti da 10 anni, in via Euterpe, in viale Settembrini (davanti all’ospedale) e in via Tolemaide, e ha autorizzato ex novo una quarta postazione in via Melucci. Ci vorrà tempo, prima che entri in funzione. Il Comune ha infatti deciso di procede alla sostituzione di tutti gli impianti. I tre autovelox attuali, montati nel 2015, utilizzano “una tecnologia obsoleta e non più funzionante – si legge nella delibera – E la nuova postazione autorizzata necessita di una strumentazione adeguata e tecnologicamente aggiornata”. Da qui la decisione di acquistare nuovi autovelox: a fornirli sarà l’azienda Safey 21 di Roma, per un importo di 147mila euro.