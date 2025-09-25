Presto un parco in memoria di Giuseppe Mondaini, morto nel 1944 nel naufragio della nave Oria

Verucchio renderà omaggio alla memoria di Giuseppe Mondaini intitolandogli un parco. Sorgerà nella nuova area residenziale di via Montironi: si chiamerà parco Mondaini e accoglierà "anche un cippo commemorativo e una targa", spiega l’assessore ai lavori pubblici Luigi Dolci. Mondaini, soldato dell’esercito, morì il 12 febbraio 1944 nel disastro del piroscafo Oria, che affondò nel mar Egeo. Uno dei più tragici naufragi della storia, con 4.163 vittime. Giuseppe visse l’infanzia in Argentina dove i genitori emigrarono per lavoro. Ritornato in Italia, il 23 gennaio 1942 fu richiamato alle armi. Dopo l’armistizio del 1943 i tedeschi catturarono migliaia di soldati italiani: l’Oria, che ne portava oltre 4mila, a causa di tempesta finì contro uno scoglio e affondò. Mondaini morì a 21 anni. La sua storia è riemersa grazie a Silvio Biondi, presidente dell’associazione Kairòs, e a Luigi Ronconi dell’Unione minatori Valmarecchia, che hanno proposto al Comune di Verucchio l’intitolazione. Nei giorni scorsi ai fratelli di Mondaini (foto) è stata conferita la medaglia d’onore del Presidente della Repubblica, in occasione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi.