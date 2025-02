Presto una colletta per i Mutoid. Borghini: "Il Comune ha tante colpe"

Partirà a breve una raccolta fondi a favore dei Mutoid. In tanti si sono offerti di aiutare concretamente gli artisti, dopo che i giudici del Consiglio di Stato ha stabilito che le loro case sono abusive e vanno rimosse. Ieri sui social gli artisti sono tornati a parlare della vicenda: "Siamo sconvolti dalla recente decisione del Consiglio di Stato e dalla conseguente minaccia che rappresenta per questo luogo unico. Siamo in attesa dei consigli legali per capire meglio tutte le opzioni a nostra disposizione. Utilizzeremo tutte le strade previste dalla legge per regolarizzare Mutonia. Ringraziamo tutti per le numerose offerte di aiuto: non appena avremo una strategia lo faremo sapere". L’idea che circola, negli ambienti vicino ai Mutoid, è lanciare una colletta per loro. Intanto i legali e i tecnici sono al lavoro, ma ci vorrà tempo. Il Comune di Santarcangelo e la Regione si confronteranno con la Soprintendenza e tutti gli altri enti competenti in materia.

Per Alleanza civica le principali colpe di questa situazione sono dell’amministrazione. "Il vero errore l’ha fatto all’epoca proprio il Comune – incalza il capogruppo del gruppo di minoranza, Barnaba Borghini – quando i Mutoid si sono insediati a Santarcangelo stabilimente. Per anni l’amministrazione ha fatto finta di niente, senza mai regolarizzare il campo Mutoid. Poi qualcuno si è appellato alla legge e il Comune (nel 2014) ha cercato di metterci una pezza che si è rivelata peggiore del buco, come dimostra la sentenza dei giudici del Consiglio di Stato. E ora non c’è più via di uscita". Per Borghini "i Mutoid non hanno responsabilità per questa situazione. È stato il Comune a sbagliare, negli anni. E adesso non si può fare più niente: è difficile rimediare a questa situazione". Per Alleanza civica "a questo punto, l’unica soluzione è trovare ai Mutoid un’altra sistemazione a Santarcangelo. Lì, lo dicono i giudici, non possono più rimanere". "Questi sono i fatti – conclude Borghini – Tutto il resto, i proclami e le promesse di questi giorni, sono solo chiacchere per salvarsi la faccia. L’unica soluzione adesso è dare ai Mutoid un’altra area dove possano vivere e continuare a creare la loro arte...".