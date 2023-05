"Pretenderemo dallo Stato il 100% dei ristori"

"Per la ricostruzione servirà una struttura commissariale. Ma soprattutto voglio dire che, come fu per il terremoto, noi abbiamo il dovere di pretendere dallo Stato il 100% del ristoro dei danni per difendere i cittadini, le famiglie, le imprese che sono state colpite". Lo ha detto il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini durante la presentazione della campagna di promozione turistica per la riviera, ieri mattina al Grand Hotel. "L’unica cosa irrecuperabile sono le vite umane, e alle famiglie delle 15 vittime va il nostro cordoglio – ha aggiunto il presidente della Regione –. Partiremo molto presto nei Comuni con la raccolta dei danni che le persone, le famiglie, i cittadini hanno hanno avuto, dobbiamo liberare dall’acqua alcuni comuni, dobbiamo ripristinare i collegamenti con alcuni comuni della collina". Il ministro del Turismo, Daniela Santanché, ha citato i primi due miliardi messi a disposizione dal governo, e i 10 milioni per i ristori già stanziati dal Ministero del Turismo. "Da parte mia – ha aggiunto Bonaccini – il governo può stare tranquillo che c’è tutto il massimo e la totale collaborazione per fare il meglio possibile". Con riferimento al sopralluogo aereo sulle aree alluvionate fatto giovedì insieme alla presidente del parlamento europeo Ursula von Der Leyen e la premier Meloni, Bonaccini si è detto convinto che "l’immagine che abbiamo dato è contraria a quella "di un Paese che molto spesso vede la politica e le istituzioni litigare per ragioni di appartenenza. A me quelle ragioni non interessano per nulla. E io mi metto a disposizione per dare una mano e pretendo che riusciamo insieme a risollevare la Romagna, come facemmo molto bene con l’Emilia". "Il rischio – ha concluso – è che dopo l’alluvione si dimentichi in fretta. Ma se riparte la Romagna sta meglio l’Emilia Romagna, se riparte l’Emilia Romagna sta meglio il Paese. Il turismo vale il 15% del Pil regionale, seconda voce dopo le manifatture. Questa terra è abituata a fare insieme. Nel primo provvedimento del governo buona parte delle risposte ci sono. Ora vedremo come tradurle in concreto. Lunedì incontrerò il ministro Fitto, vedremo quale flessibilità c’è nel Pnrr. E c’è un nuovo strumento, la Pac, Politica agricola comunitaria".