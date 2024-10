Prevenzione delle cadute, come proteggere gli anziani

In Emilia-Romagna, oltre il 64% degli over 64 ha subito almeno una caduta, soprattutto tra gli ultra 75enni. Le cadute avvengono principalmente in casa (53%), seguite da incidenti in strada (26%) o in giardino (13%). Le conseguenze non sono solo fisiche: il 33% ha richiesto cure sanitarie, il 20% ha riportato fratture, e il 3,9% si è rotto il femore. Le cadute, inoltre, causano spesso problemi psicologici, come la paura di cadere nuovamente o la depressione, e possono portare alla perdita di autonomia.

Per ridurre questi rischi, il Servizio Sanitario Regionale ha lanciato il progetto informativo "ParaCadute", che offre video tutorial e opuscoli con consigli pratici su come prevenire le cadute sia a casa che in ospedale. L’obiettivo è educare gli anziani e i loro familiari a comportamenti corretti e a prendere precauzioni semplici ma efficaci.

Alcuni suggerimenti includono: accendere sempre la luce di notte, indossare abiti comodi e calzature chiuse con suola antiscivolo, evitare tappeti e pedane scivolose, usare maniglioni di appoggio in bagno e mantenere i cavi elettrici in posizioni sicure. Inoltre, è fondamentale che il letto consenta di appoggiare i piedi a terra e che non si facciano movimenti rischiosi come allungarsi troppo per afferrare oggetti.

La prevenzione delle cadute è essenziale per proteggere la salute e l’indipendenza degli anziani. Il progetto "ParaCadute", disponibile sul sito della Regione, offre strumenti concreti per prevenire incidenti che potrebbero avere gravi ripercussioni sulla qualità della vita degli over 64.