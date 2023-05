Prevenzione incendi San Marino ha una nuova legge

Approvata all’unanimità in Consiglio grande e generale la legge sulla prevenzione degli incendi presentata dalla segreteria di Stato per il Territorio. "Si tratta di un passaggio necessario e dovuto nel panorama normativo sammarinese – spiegano dal ministero – legato alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro, alla tutela dell’ambiente ma soprattutto alla salvaguardia della vita umana". La norma attuale "risultava datata e obsoleta ma soprattutto anacronistica rispetto a quanto in vigore negli altri Paesi. C’era quindi la necessità di focalizzare l’attenzione sulle attività a rischio incendio e su quelle approntate per la prevenzione incendi secondo nuove metodologie, un nuovo sistema di progettazione, nuove procedure ed anche un eventuale approccio ingegneristico innovativo come quello della fire engineering".