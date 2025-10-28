Prevenzione, quando lo sport si tinge di rosa

Un’alba diversa quella di domenica sul litorale riminese: il rumore delle onde si è mescolato al battito dei cuori e all’energia di decine di persone unite da un unico colore, il rosa. È questo lo spirito che ha animato "Move for Pink", l’evento sportivo organizzato dal team di Elen Souza al Bagno Tiki 26 di Rimini, in occasione dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Tra esercizi, sorrisi e abbracci, ogni partecipante ha indossato un braccialetto rosa, simbolo dell’impegno collettivo per la prevenzione e della vicinanza a tutte le donne che combattono, o hanno combattuto, la malattia.

Al termine dell’attività fisica, la Dott.ssa Giulia Miserocchi dell’Irst di Meldola ha ricordato con chiarezza e competenza quanto la prevenzione sia un gesto quotidiano e di amore verso se stesse, illustrando le corrette modalità di autopalpazione: un piccolo gesto, ma di vitale importanza. "La prevenzione fa bene a tutte", ha sottolineato, raccogliendo l’attenzione e la gratitudine del pubblico. Anche Fabrizio Miserocchi, direttore dello Ior, ha ribadito il valore simbolico dell’iniziativa: "Nel mese di ottobre questo braccialetto rappresenta consapevolezza e solidarietà. Un piccolo segno, ma di grande significato".

"Abbiamo voluto regalare alla città un momento aperto a tutti – racconta Elen Souza – per unire sport, salute e comunità. Muoversi all’aria aperta fa bene al corpo e all’anima, ma oggi lo abbiamo fatto soprattutto per un obiettivo più grande: sostenere la ricerca e ricordare l’importanza della prevenzione". I fondi raccolti durante l’evento saranno devoluti allo Ior – Istituto Oncologico Romagnolo a sostegno dei progetti di ricerca e sensibilizzazione. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Erba Vita, rappresentata da Alessia Valducci, a RivieraBanca e al Bagno Tiki 26 per la preziosa collaborazione.