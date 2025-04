Previsioni & turismo. La rivolta della Riviera: "Basta meteo-terroristi"

"Il meteo terrorismo è una brutta e vecchia bestia, che purtroppo non muore mai. La riviera è stata pesantemente danneggiate dalle previsioni del tempo per il ponte di Pasqua, che si sono rivelate completamente sballate". I fulmini della presidente di Aia Federalberghi della provincia di Rimini, dopo che la prima ’prova generale’ della stagione estiva è stata un po’ sottotono rispetto alle attese. Soprattutto a causa, spiega Patrizia Rinaldis, di vento, fulmini e saette che si sono visti solo sul web, o nei telegiornali.

"Abbiamo avuto parecchie disdette – prosegue Rinaldis – e anche spostamenti di prenotazioni da quello di Pasqua a uno dei due ponti di primavera, 25 aprile e primo maggio. Per il primo dei quali ora il ritornello delle previsioni meteo ’sinistre’ sembra riproporsi. A livello nazionale la meta turistica più gettonata ad aprile e maggio è il mare: non c’è dubbio che la nostra riviera avrebbe giocato un ruolo più importante con previsioni maggiormente accurate. Così si danneggia la nostra economia".

Un vecchio refrain quello del meteo terrorismo: una decina di anni fa la stessa Rinaldis, dopo ripetute previsioni sballate e conseguenti emorragie di vacanzieri, diede incarico ai propri legali di far partire denunce contro alcuni dei "colossi meteo del web". "Devo riconoscere che da allora la situazione è un po’ migliorata – prosegue Rinaldis – ma ancora c’è troppa superficialità". Quella delle previsioni metero non è una scienza esatta...

"Non è questo il punto. Ad esempio quasi nessun sito, o previsore televisivo, quando indica una tendenza per i successivi 4-5 giorni, spiega che nel medio periodo le probabilità di ’azzeccarci’ scendono drasticamente rispetto a un solo giorno di distanza, fino al 50 per cento o meno se si allunga il periodo. Inoltre la questione territoriale: alla vigilia del ponte di Pasqua abbiamo sentito parlare di allerte meteo per l’Emilia Romagna. Il che ha terrorizzato molti turisti, che hanno cancellato le prenotazioni. Peccato riguardassero soprattutto le province emiliane del Nord - Ovest. Non certo la riviera riminese. Affossare un ponte come quello di Pasqua, dove Rimini aveva quasi 600 alberghi aperti, quasi tutti i ristoranti e gran parte di quelli sulla spiaggia, è un colpo basso dal punto di vista economico. E in questo periodo non ne abbiamo certo bisogno. A primavera la partita ce la giochiamo sulle previsioni. Inoltre, la stessa clientela deve fare i conti con il portafoglio, e se deve assumersi un seppur minimo rischio sceglie di rimandare a tempi - in ogni senso - migliori".