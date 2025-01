"Previsti lavori per 10 milioni contro l’incubo allagamenti"

Dieci milioni di euro per mettere in sicurezza Sant’Ermete e ridurre il pericolo di allagamenti. Il progetto è stato illustrato nei dettagli l’altra sera, nell’incontro organizzato dal Comune con i residenti della frazione (presenti una quarantina di persone). "Abbiamo in programma quasi 10 milioni di euro di investimenti per dare risposta ai problemi della frazione – spiega il sindaco Filippo Sacchetti, facendo il punto sui lavori – I primi lavori, già finanziati con 1,5 milioni, partiranno quest’anno e serviranno a realizzare una cintura di salvaguardia del centro abitato. Altri 4,5 milioni, in parte già finanziati, saranno invece destinati alla nuova vasca di laminazione". A questi interventi, in capo al Consorzio di bonifica, si aggiungerà il progetto del Comune "per la canalizzazione delle acque piovane, la separazione e il potenziamento delle reti fognarie, con una spesa di quasi 4 milioni". Fondi che l’amministrazione proverà a trovare "attraverso la richiesta di finanziamenti".

Nei dettagli dei vari interventi sono scesi Andrea Cicchetti, dirigente del Consorzio, e Alberto Vanni, responsabile del settore bonifica. Tra i lavori principali in programma la regimazione delle acque (che partirà quest’anno), la vasca di laminazione, il potenziamento dell’impianto idrovoro del Rio Casale, e ancora gli interventi nelle vie Martella, Casale Sant’Ermete, delle Margherite, Prati di Casale nonché quello che convoglierà le acque dal vecchio campanile fino al rio Mavone.