Prezioso torna in pista a Rimini. Il deejay fa ballare il Frontemare

Una notte all’insegna della musica dance domani al Frontemare. Per la serata Top Club Show arriva in consolle Giorgio Prezioso, storico deejay e produttore. La serata partirà come sempre alle 21, con la cena che si svolgerà sulle note del deejayset affidato a Max Monti e alla voce di Carlotta Voice, uniti in una performance live che accompagnerà il pubblico e occuperà la prima parte della serata. E dopo la cena, tutti in pista a ballare con Prezioso, per una lunga notte di musica e divertimento.

Artista tra i più noti della scena dance in Italia e all’estero, Prezioso vanta una lunga carriera, iniziata negli anni ’90 ed esplosa poi con il progetto Prezioso feat. Marvin, che ha visto nascere brani che hanno fatto la storia della musica dance: canzoni come Tell Me Why e Rock The Discothek, che ancora oggi vengono suonate con grande successo. Deejay, produttore e anche personaggio radiofonico Prezioso, da tanti anni una delle ’voci’ di Deejay Radio m2o. Il suo stile innovativo e la sua capacità di ’leggere’ la pista lo confermano ancora oggi uno degli artisti più apprezzati della musica elettronica e dance. E domani Prezioso torna a Rimini per una notte tutta da ballare al Frontemare, dove si è esibito più volte negli ultimi anni.

Anna Bellocchi