Prezzi alle stelle, così è dura tirare avanti

I prezzi dei carburanti sono alle stelle. Il cittadino automobilista ricomincia a pensare al portafoglio e tornano a galla vecchi pensieri: con l’euro i prezzi sono raddoppiati e gli stipendi sono rimasti uguali. E’ vero però che nel caso dei carburanti, giocano fattori complessi come i margini di raffinazione, le scorte e la congiuntura internazionale. Ci sono poi in ballo produttori, intermediari, distributori e poi le accise e l’Iva. Ci si mettono poi questi che mischiano gasolio e kerosene rubato alla Nato, per poi rivenderlo come diesel. E a noi cittadini non resta che la sensazione di sentirsi truffati dai troppo furbi.