Prezzi alle stelle nel carrello "Ingiustificati certi aumenti Anche i turisti in difficoltà"

L’olio? Meglio cucinare leggero, non solo per la salute ma per il portafogli. Stando ai dati forniti da Federconsumatori Rimini, nella nostra provincia il prezzo dell’olio e dei grassi commercializzati sugli scaffali dei supermercati è cresciuto del 22,2% se paragoniamo i dati dei primi sei mesi di quest’anno con quelli del 2022. "Questo accade mentre l’inflazione è molto più bassa, al 6,4%, sempre rispetto al medesimo periodo del 2022 - premette Graziano Urbinati, segretario di Federconsumatori Rimini – . In generale il cosiddetto carrello della spesa è aumentato del 10,3%, ben più della media dei prezzi, e la cosa che colpisce è l fatto che gli aumenti maggiori riguardano i beni di prima necessità. Guardiamo il pane e i cereali: sono cresciuti dell’11,2%. E stiamo parlando di prodotti di cui le persone non possono fare a meno. La cosa ci preoccupa perché la frenata dei prezzi inflattivi è più lenta di quanto si prevedesse, soprattutto per i beni di prima necessità. Alcuni aumenti appaiono ingiustificati e figli della speculazione". Nel mese di luglio "il prezzo dei prodotti ha segnato una diminuzione di qualche decimale – riprende Urbinati –, ma la cosa è dovuta in modo particolare alla diminuzione dei consumi". Tradotto: sempre più famiglie tirano la cinghia e fanno rinunce.

È la logica del mercato: se le persone non comprano si cerca di attirarle con una revisione dei prezzi. Intanto a tirare la cinghia non ci sono solo i riminesi. "Non va molto diversamente nel resto d’Italia – riprende Urbinati -. Non mi sorprende il calo del turismo. L’inflazione cresce da tempo ed ha ormai generato aumenti molto sensibili che gli stipendi faticano a sopportare, soprattutto se molti restano fermi". Gli aumenti riguardano anche ambiti legati al turismo. "Se guardiamo alla ristorazione, per esempio, siamo al 7,2% di incremento nel periodo in esame", mentre per alberghi e spiaggia i rincari viaggiano sui livelli dell’inflazione. Un anno fa Federconsumatori aveva chiesto all’allora prefetto un tavolo per monitorare l’andamento dei prezzi ed evitare anomalie. "La richiesta resta valida – continua Urbinati – Sarebbe importante, attraverso la prefettura, formare un tavolo permanente con le principali associazioni, le categorie e i sindacati con cui poter analizzare i dati e controllare gli aumenti".

A oggi, rileva ancora Federconsumatori, "è diventato persino difficile trovare le offerte. Se ci facciamo caso queste sono sempre meno nei supermercati e di entità minore rispetto al passato". Continuando a camminare con il carrello in mano, lungo le corsie si trovano le carni aumentare del 6,5%, e il pesce cresciuto del 5,9%, poco meno rispetto all’indice Istat. Rispetto ai primi sei mesi del 2022 si è stabilizzata la frutta, che viaggia su rincari del 3,4%, ma la classica colazione a base di merendine, dolciumi, confetture, zucchero e affini è diventata un salasso con un +14%. Meglio berci su, citando il proverbio, ma anche in questo caso bisogna essere disposti a pagare un aumento del 5%.

