Prezzi carburante, si cambia e via ai controlli

Scatta oggi l’obbligo di esposizione del prezzo medio del carburante, ma i benzinai non ci stanno e dopo mesi di proteste alzano il tiro pur adeguandosi alla normativa. D’altronde, per chi non lo farà la multa va da 200 a duemila euro e da parte della Guardia di finanza l’attenzione è massima, con controlli disposti sul territorio per monitorare la regolare esposizione ed evitare speculazioni. In tal senso, come già accaduto per l’impennata dei prezzi in inverno, le Fiamme Gialle restano vigili anche per quel che riguarda le possibili segnalazioni in arrivo dal territorio per recepirle e far seguire i dovuti controlli.

Ma da parte dei benzinai, nel frattempo, monta la protesta per uUna procedura "inutile", lamentano, spiegando che l’esposizione arreca solo confusione al consumatore con una foresta di cartelli in cui è difficile districarsi. Cartelli che, fra l’altro, in molti casi, non sono stati consegnati fisicamente dalle compagnie di carburante. Troppi, poi, i "balzelli" pericolosi per la salvaguardia di un mestiere destinato a "sparire". Così Ercole Gori (in foto), benzinaio in Via Marecchiese e Presidente provinciale e regionale di Faib-Confesercenti, commenta l’obbligo di esporre il prezzo medio regionale. "Noi avevamo chiesto una razionalizzazione dei cartelli – attacca Gori –. Ma il governo ha voluto mettere i consumatori a conoscenza anche del prezzo medio regionale. Oltre ad essere un impegno giornaliero, è un ulteriore balzello. Siamo troppo controllati, dobbiamo sempre comunicare qualcosa a qualcuno. Prima l’invio al Mise dei prezzi e adesso anche l’obbligo di esporre i prezzi medi regionali". Un sistema che funzionerà secondo specifici principi. "La compagnia petrolifera, entro mezzanotte ci comunica con un sms il prezzo della benzina che dobbiamo fare alla pompa, poi noi benzinai lo comunichiamo al Mise attraverso un software sviluppato appositamente. E la mattina, entro le 8.30, ci colleghiamo al sito del Ministero che comunica il prezzo medio regionale da esporre, entro due ore, nel piazzale", spiega Ercole Gori. "A Rimini quasi tutti gli impianti sono stati dotati del cartello manuale dalle compagnie petrolifere, ma qualcuno ancora non lo ha ricevuto – continua –. Pare che entro fine anno ci sarà un pannello elettronico che si aggiornerà in automatico con il prezzo medio, ma sarà a spese nostre. Consideriamo poi che avevamo già 10 cartelli, adesso ne avremo 12, non si capisce più nulla. E in più c’è il rischio che qualche malintenzionato la notte manometta il prezzo medio facendoci rischiare la multa".

Andrea G. Cammarata