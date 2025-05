"Prezzi dei farmaci troppo elevati"

"Io ho l’esenzione dal ticket, ma capisco chi fa fatica", racconta Loretta Carlini, 54 anni. "Ho una patologia a causa della quale sono esentata dal pagamento di alcuni farmaci, ma mi sento comunque solidale con chi non ha lo stesso sostegno. I medicinali costano già tanto: con questa riforma del ticket introdotta dalla Regione costeranno ancora più. Perché anche quei 2,20 euro di ticket possono incidere sui conti delle famiglie". "Penso – conclude Carlini – che il sistema debba essere più attento alle situazioni individuali. Anche chi non ha una malattia riconosciuta ma si trova in gravi difficoltà economiche dovrebbe essere aiutato. Le cure devono essere garantite a tutti".