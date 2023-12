Prezzi e prenotazioni per il pienone annunciato

Dieci giorni all’alba del nuovo anno. Conto alla rovescia per i festeggiamenti di San Silvestro, che partiranno alle 22 in piazzale Fellini con il concertone di Biagio Antonacci. E si allargherà a macchia d’olio - stesso orario - con i capodanni diffusi in centro storico con concerti live, djset, il doppio incendio al castello, videomapping al teatro e videoproiezioni nel cortile della Biblioteca, dancefloor a cielo aperto, musica classica, jazz e rock, spettacoli di luci, fotoset d’autore e una città intera da vivere per tutto il giorno.

"Verso il tutto esaurito", sottolinea l’amministrazione comunale, per i 500 hotel aperti a Rimini a Capodanno, con riempimento intorno all’80 per cento. Formula preferita: pensione completa. Prezzi medi sugli 80-90 euro al giorno a persona nei tre stelle, 120-130 nei quattro stelle. Tra i 100 e i 150 euro la camera doppia pernottamento e colazione. Il capoluogo tira la volata di richieste e prenotazioni – segnala l’Osservatorio statistico di Alberghi.it – in tandem con Riccione.

Tutto pronto per gli eventi della notte più lunga dell’anno, rimarca l’amminsitrazione comunale, con un ricco programma di appuntamenti. Spalmati in una decina di luoghi: piazza Cavour e piazza Malatesta con la Rocca, Teatro Galli e Teatro degli Atti, Palazzo del Fulgor e il cortile della Biblioteca, Museo della città con la Domus. Per i più piccoli il capodanno gioca d’anticipo: dalle 17,30 in piazza Malatesta veglione 0-12, tra mangiafuoco, giocolieri e circensi. Alle 18,30 i dj della Music Academy daranno il via alle danze. In piazza Cavour dalle 22 l’eclettica cantante Kelly Joyce spazierà dal cabaret francese anni Trenta a pop e jazz. Sfida rock in piazza Malatesta, con i dj del Velvet e del Satellite Rock Club. La sala del Galli ospiterà, dalle 23 alle 2, i Black Cofee Roaring, tra jazz e ballo con videomapping in platea. Musica latina agli Atti. Attesa per l’Incendio al Castello, con due repliche, tra magia e sogno, cascate di fuochi ed effetti a tempo di musica. Musei aperti fino alle 2. Gratuiti, come il trenino di Capodanno di C’entro Facile.

Mario Gradara