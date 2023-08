Prezzi medi? Una novità per pochi

Prezzi medi regionali di benzina e gasolio esposti a macchia di leopardo ieri nei distributori e nelle stazioni di servizio carburante del riminese. La nostra piccola ricognizione ha rilevato circa un terzo dei punti rifornimento con esposto il cartello voluto dal governo. "Il motivo è che le compagnie non li hanno ancora forniti a tutti – dice Ercole Gori, presidente dei benzinai Faib della provincia –. Per questo come sindacato abbiamo invitato tutti a inviare un modulo di autosegnalazione alle autorità di controllo per evitare di essere chiamati in causa e magari sanzionati. A molti colleghi i cartelli non sono stati ancora consegnati". Non solo. Gori lamenta "il continuo aumento di obblighi e relativi costi a carico dei gestori delle pompe, che sono l’ultima ruota del carro ma vengono considerati impropriamente i responsabili di tutto, a partire dagli aumenti del costo del carburante, che invece, oltre a essere stabiliti dalle compagnie, sono fisiologici in questo periodo nel quale gli italiani vanno in vacanza, e per la legge di domande e offerta lievitano giocoforza i prezzi".

Il prezzo medio regionale di benzina e diesel ieri era rispettivamente 1,911 e 1,768 euro. Prezzo in molti casi ’superato’, seppure di poco, da stazioni e distributori del Riminese.