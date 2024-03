"Prezzi per tutte le tasche negli hotel, tante offerte legate ai parchi"

Il calendario non aiuta, e il meteo neppure. Nonostante questo, secondo le rilevazioni del portale Alberghi.it saranno tanti gli hotel aperti a Pasqua. Sul sito, a oggi, "compaiono offerte di 180 hotel della Riviera romagnola, pochi in meno rispetto ai 218 dell’anno scorso quando Pasqua era il 9 aprile". Su 180 offerte presenti sul portale 130 arrivano da alberghi tre stelle, seguono i quattro stelle (29) e i due stelle (19). Prezzi per ogni tasca: "Si va da 22 euro al giorno a persona in un hotel due stelle a Rimini per il solo pernottamento, ai 210 euro a persona per la mezza pensione" negli alberghi di fascia più alta. Tanti hotel a Pasqua puntano ad attirare i turisti coi pacchetti legati ai parchi della Riviera. "I parchi Costa rispondono alle esigenze di diversi target – osserva Patrizia Leardini, direttrice dei parchi Costa – Il rapporto con gli albergatori è un esempio di sistema sinergico e virtuoso. Alcuni hotel hanno perfino tematizzato alcune camere con delfini e squali". Italia in miniatura a Rimini ha già aperto la stagione, dal 28 toccherà a Oltremare a Riccione e all’Acquario di Cattolica.