Prezzi stracciati per la MotoGp

Una card da 150 euro per vedersi la MotoGp, il FIM JuniorGP, la Formula E, il Grand Prix Truck, il GT World Challenge ed anche il WorldSBK. Cambiano le strategie del Misnao world circuit che ha deciso di lanciare in questo periodo natalizio una offerta rivolta non solo ai patiti delle due e quattro ruote, ma anche agli albergatori che vogliano fare un regalo speciale ai propri clienti. La scadenza dell’offerta è fissata al 15 gennaio. "Abbiamo pensato ad un’offerta straordinaria – spiega il managing director Andrea Albani – che può essere acquistata sia dal pubblico che dagli hotel della Riviera di Rimini per offrire ai propri clienti un’esperienza unica. C’è un pubblico di turisti abituato ai weekend al mare e che potrebbe vedersi omaggiare dagli hotel con un benefit unico".