Prigioniera in casa Esce dalla comunità e sequestra la madre

Un figlio terribile, che aveva trasformato la vita della madre 70enne in un vero e proprio incubo. Una donna divorata dall’angoscia, spaventata a morte, costretta a trincerarsi in casa, a tenere le tapparelle sempre abbassate, non azzardandosi nemmeno a mettere il naso oltre la porta per paura di imbattersi in quell’uomo grande e grosso che era sempre in agguato sotto il palazzo, pronto ad aggredirla o minacciarla di morte. A mettere fine alla preoccupazioni della donna ci hanno pensato gli agenti della squadra mobile di Rimini, diretta dal vice questore aggiunto Dario Virgili, che hanno arrestato un 43enne, difeso dall’avvocato Stefania Lisi, nei cui confronti al momento è stato ipotizzato il reato di atti persecutori.

Già in passato l’uomo si era reso protagonista di episodi simili nei confronti della madre e di altre parenti. La persecuzione, secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbero ripresa di recentemente, a seguito della decisione di 43enne di lasciare la comunità di recupero nella quale aveva momentaneamente intrapreso un percorso di riabilitazione dopo anni di tossicodipendenza. Tornato a Rimini, l’uomo avrebbe iniziato a pretendere di essere ospitato dalla madre, ma la donna – conoscendo la sua indole e l’abitudine ad assumere comportamenti aggressivi sotto l’effetto di eroina e alcol – si è opposta. A quel punto sarebbe cominciato l’inferno. Il 43enne avrebbe iniziato a compiere continui appostamenti sotto l’appartamento in cui abita la 70enne, cercando con ogni scusa di introdursi in casa, e arrivando persino a rivolgere pesantissime minacce alla donna, ormai costretta a vivere in uno stato di ansia e soggezione continua.

Nei giorni scorsi, impietosita dalle suppliche del figlio che le chiedeva di entrare solo per farsi una doccia, la vittima avrebbe acconsentito ad accoglierlo, ma a quel punto si sarebbe trovata completamente in bàlia del figlio. Quest’ultimo, secondo la ricostruzione, avrebbe chiuso a chiave la porta, impedendole con la forza di uscire, tenendola di fatto prigioniera fino all’arrivo degli agenti della polizia di Stato, che alla fine lo hanno convinto a desistere dal suo intento. Poco tempo dopo la 70enne si è però imbattuta nuovamente nel figlio, appostato davanti al garage, fermamente intenzionato a non farla entrare in casa. Un fatto che l’ha convinta a presentare ancora una volta denuncia in Questura.