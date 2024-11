Prigionieri del Natale sul Titano: "Isolati per 18 giorni consecutivi"

"Caro Babbo Natale: perché hai messo i residenti nella lista dei cattivi? Non è Natale per tutti. Mentre il segretario di Stato accende il ‘suo’ Natale, per i residenti del centro storico iniziano cinque settimane di interdizione dal transito da e verso le proprie case e garage". A San Marino si stanno per ’accendere’ le feste (il Natale delle Meraviglie verrà inaugurato domani), ma c’è chi non lo attende esattamente con ansia. Sono alcuni residenti del centro storico che si sono riuniti nel comitato ’Contiamoci’. "Come lo scorso anno, i residenti non potranno caricare o scaricare doni, spesa, persone – scrivono – Non potranno approfittare delle vacanze per spostare dei carichi, per le grandi pulizie e i traslochi di cose. Non potranno programmare serenamente le vacanze (partenza e arrivo con bagagli) perché da mattina a sera non possono avvicinare le auto a casa. Il Natale a San Marino non è per i cittadini del centro storico: è per i turisti, i clienti, gli spettatori ma non per i residenti che sono vessati da cinque anni da una politica aggressiva e prepotente che sembra si impegni a svuotare il centro storico dalla propria anima: i residenti. Le ordinanze di chiusura continuativa sono legali solo entro gli 8 giorni. I residenti resteranno ‘isolati’, bloccati per 18 giorni consecutivi".

Una protesta a tutti gli effetti che non lascia indifferente il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, che proprio mercoledì sera ha acceso le luci del Natale. "Vengono attaccati veemente e in maniera strumentale la segreteria di Stato per il Turismo e l’organizzazione de Il Natale delle Meraviglie travisandone il valore e dimostrando solamente un ingiustificato astio verso le istituzioni, le attività commerciali e i turisti, ma il Natale a San Marino è davvero per tutti", sottolinea Pedini Amati. Che annuncia azioni legali. "La comunicazione diffusa dal comitato Contiamoci, che non è riconosciuto dalla Consulta per le associazioni e la cui reale rappresentatività non è nota – sottolinea il Segretario – è qualcosa di molto grave, piena di falsità e decisamente offensiva, motivo per cui la Segreteria Turismo ha provveduto a trasmetterla all’Avvocatura di Stato chiedendone un’approfondita valutazione dei contenuti". Poi si entra nelle ’pieghe’ dei disagi elencati. "L’ordinanza garantisce il transito e la sosta ai residenti prima delle 10, dalle 13 alle 14 e dopo le 19 nei giorni di punta dell’evento e, senza restrizioni, in tutte le altre giornate. Gran parte delle aree residenziali del centro storico non è soggetta ad alcuna ordinanza di chiusura. Non vi sono attrazioni installate davanti a garage o ad ingressi di private abitazioni e sono garantiti in tutto il centro storico gli spazi per il passaggio di mezzi di soccorso e forze dell’ordine".