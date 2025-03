Prima delle lezioni si fa calcetto

Non è mai facile alzarsi per andare a scuola. Il mercoledì alle Maestre Pie, gli alunni si svegliano però più allegri, perché sanno che c’è il calcetto delle 7.30. Ci si veste velocemente per arrivare puntuali alla partita. Per mezz’ora si gioca con gli amici, senza pensare a interrogazioni o lezioni. Tutti gli alunni possono partecipare con assoluta libertà. Un’occasione per divertirsi con i compagni di altre classi, senza farsi male e sotto la supervisione di un docente. Alle 7.55 fischi finali e tutti in aula. Dopo le corse e i tiri in porta, la mente è libera e si è pronti a iniziare la lezione seduti al proprio banco. Una delle cose più belle dello sport è che unisce le persone, di tutte le età e nazionalità, con caratteri e storie diverse. Per questo ogni scuola dovrebbe creare un momento di attività sportiva libera, anche fuori dalle lezioni.

Edoardo Merli II A