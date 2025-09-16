La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Gilberto Dondi
La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Taser mortoPoliziotto uccide pitbullFascicolo sanitarioSpaccata gioielleriaDiscoteca abbandonataFunghi dove
Acquista il giornale
CronacaPrima di morire affida il suo cane al canile: "Cercate una nuova famiglia per Athena"
16 set 2025
ANNA MARIA NIVES CONCOLINO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Prima di morire affida il suo cane al canile: "Cercate una nuova famiglia per Athena"

Prima di morire affida il suo cane al canile: "Cercate una nuova famiglia per Athena"

Quando ha capito che la sua vita era quasi arrivata al capolinea, ha cercato di garantire un futuro sicuro al...

Quando ha capito che la sua vita era quasi arrivata al capolinea, ha cercato di garantire un futuro sicuro al...

Quando ha capito che la sua vita era quasi arrivata al capolinea, ha cercato di garantire un futuro sicuro al...

Quando ha capito che la sua vita era quasi arrivata al capolinea, ha cercato di garantire un futuro sicuro al suo fedele amico a quattro zampe, affidandolo al canile di Riccione. È stata una delle ultime volontà del 50enne Alfio Cecchino, ex ciclista, morto sabato scorso. Malato di Sla, Cecchino è stato colpito da un tumore. "Alfio – racconta Massimiliano Lemmo, presidente della ’Konrad Lorenz’, l’associazione che gestisce il canile – ci ha chiamato la prima volta qualche mese fa, dicendo che era malato e che aveva un cane, Athena, al quale era costretto a rinunciare per la sua malattia. Di queste richieste ne riceviamo tante: in certi casi c’è chi prova a disfarsi del proprio animale usando delle scuse. Siamo andati a casa di Alfio e abbiamo toccato con mano la sua terribile condizione. Il suo cane, un pitbull femmina di nome Athena, era molto docile e stava accovacciato sotto la sedia a rotelle: sembrava quasi vegliarlo".

Il canile di Riccione ha preso subito a cuore la situazione di Alfio e Athena: "Una delle nostre operatrici per alcuni giorni è andata a casa, per fare conoscenza con il cane e fargli fare qualche sgambata. Quando Alfio è peggiorato e si è trasferito dai genitori, abbiamo portato Athena in canile, che ora aspetta solo di essere adottato da una nuova famiglia. Con il suo gesto Alfio ha dato una grande lezione".

ni.co.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata