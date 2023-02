"Prima fanno gli asfalti e dopo bucano la strada"

"A Bellaria prima si fanno gli asfalti poi si scava". Lavori in corso in via Fratelli Cervi, la lista civica all’attacco: "Un mese fa hanno fatto gli asfalti e la segnaletica orizzontale. In questi giorni sono tornati mezzi e operai per spaccare la strada e sistemare le fogne. Perché prima di iniziare i lavori l’amministrazione non ha ispezionato i sottoservizi?". I lavori al centro delle polemiche riguardano la strada che porta alla scuola Tre Ponti e quella in via Fratelli Cervi. "Nel primo caso il buco fatto è molto profondo forse già pianificato in passato. Indagheremo per capire se si tratta di lavori d’emergenza o già programmati. Perché, se così fosse, potevano aspettare di fare gli asfalti. Si sarebbero risparmiati soldi pubblici e evitato disagi al traffico in una via che, con due sensi di marcia, presenta evidenti difficoltà di scorrimento. Una sana programmazione dei lavori di manutenzione, con un’attenzione maggiore alla cronologia degli interventi, dovrebbero essere princìpi imprescindibili".

Secondo Bucci questi interventi sono dei "rattoppi anche sgradevoli. Addirittura sul marciapiede non sono state rimesse neppure le mattonelle. Le gettate d’asfalto piacciono a questa amministrazione: lo stesso trattamento per la rotatoria fra viale Pascoli e viale Panzini, per l’aiuola di piazzale Kennedy, e in diverse parti del lungomare Colombo e sulla pavimentazione della Borgata. Speriamo che almeno su via Cervi si proceda con il riposizionamento della pavimentazione entro qualche giorno. Altrimenti anche in questo caso, la pezza sarebbe peggiore del buco".