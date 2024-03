"Prima il programma, poi le liste"

Una città con ancora più qualità della vita, servizi efficienti, opportunità, connessioni più veloci a bici e a piedi. Viabilità e collegamenti anche con Trc, rigenerazione degli spazi. Sono queste alcune delle priorità del programma elettorale di Filippo Sacchetti, assessore uscente e candidato per il centrosinistra alle prossime amministrative a Santarcangelo. "La priorità è la qualità della vita – dice Sacchetti – La nostra è una comunità viva, inclusiva, che si rimbocca le maniche. Così abbiamo reagito insieme a questi anni di post covid, che ha cambiato il mondo e ci pone davanti a nuove sfide che ci spingono a dover fare ancora di più per vivere meglio. Tradotto in servizi efficienti e opportunità più estese. A partire dalle famiglie".

Cosa in concreto?

"Penso a una città ancora più connessa dove, in bici o a piedi, si possano raggiungere tutti i quartieri e i servizi, di centro e frazioni. E poi ci sono gli interventi di alto profilo: penso al collegamento del Trc dalla fiera e alla rigenerazione della Buzzi Unicem, che sono sempre al centro dei nostri pensieri".

Cosa è stato già fatto e cosa manca dei progetti avviati?

"Abbiamo fatto tanto per rigenerare la città e incentivare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Ci sono cantieri in corso per nuove piste ciclabili che vanno portati a termine, come quella della ex ferrovia Santarcangelo-Urbino, San Vito, via Emilia, Sp49 fino a San Martino dei Mulini. Sono stati fatti molteplici interventi sulle scuole, e si stanno per completare due nuovi parchi".

Il programma elettorale è ultimato? Quando partirà la campagna elettorale?

"Abbiamo dato priorità al programma perché servono i fatti ed è necessario capire dove si può migliorare. Ci abbiamo lavorato con tutta la coalizione unita per tutto il mese di febbraio. Ora ci daremo appuntamento in piazza per parlarne insieme nel primo evento, che organizzeremo nelle prossime settimane, e che aprirà la campagna elettorale già da questo mese di marzo".

Chi ci sarà degli ex amministratori nella sua squadra?

"Le liste vanno consegnate a metà aprile, ancora è presto".

Cosa pensa della spaccatura tra civici e centrodestra?

"Non entro nel merito dei litigi dei miei avversari, spero comunque che il confronto in campagna elettorale si svolga sull’idea di futuro per Santarcangelo. Noi ci siamo".

Rita Celli