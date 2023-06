Prima il tentato furto poi i vandali Presa di mira una tabaccheria

Non c’è pace per la tabaccheria ’Barcollando’ sul lungomare Tintori. L’esercizio, infatti, nella notte tra lunedì e martedì è stato bersaglio di ben due atti di microcriminalità in rapida successione. Tutto è cominciato intorno alle 4.20, quando per primo davanti alla vetrina della tabaccheria sul parco del mare si è presentato un uomo sulla quarantina che ha tentato di sfondare il vetro. Fortunatamente, la barriera ha retto i colpi dell’uomo essendo "anti-sfondamento", spiega il titolare Salvatore Lanza e dopo qualche minuto è scattata l’allarme che ha messo in fuga il soggetto. A stretto giro, è quindi sopraggiunta sul posto la vigilanza, che tuttavia non ha più trovato nelle vicinanze il presunto responsabile.

Ma non è finita qui. Perché neanche un’ora dopo, intorno alle 5 della mattina, a prendere di mira la tabaccheria ’Barcollando’ sono stati alcuni giovani. Il gruppetto, composto da tre ragazze e tre ragazzi si è scagliato ripetutamente contro il frigorifero dell’acqua, riuscendo a forzarlo e danneggiando il cavo elettrico. Così il gruppo è riuscito ad aprire il frigorifero e impossessarsi di una quarantina di bottiglie di acqua, prima di lasciare il lungomare Tintori indisturbati. Entrambi gli episodi, sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della tabaccheria, il cui titolare ieri ha prontamente segnalato l’accaduto ai carabinieri, aggiungendo sconsolato come: "Non è affatto la prima volta che ci capitano episodi di questo genere. Non è tanto per il frigorifero danneggiato e già ripartato, ne per l’acqua. Ma un anno fa siamo stati rapinati e episodi di questo genere ormai qui sono all’ordine del giorno, senza che nessuno faccia nulla".