Prima in Romagna. A Rimini si sta bene, guardate cosa dice la classifica del clima

Rimini è tra le prime venti città del Belpaese in cui le condizioni climatiche sono le migliori. Condizioni mutate con il cambiamento climatico. Fa sempre più caldo e in riviera la cosa non dispiace, per il momento. L’indagine è stata pubblicata dal Sole 24 Ore e si basa su dieci parametri: soleggiamento (ore di sole al giorno), indice di calore, ondate di calore, eventi estremi, brezza estiva, raffiche di vento, piogge, nebbia, giorni freddi.

Rimini è il 17esimo posto, con un piccolo balzo in avanti rispetto all’anno precedente. Gli effetti del cambiamento climatico premiano questo lembo di terra bagnato dall’Adriatico con le colline e gli Appennini alle spalle. Il vantaggio sta tutto qui. Mentre le temperature si alzano, gli inverni pungono sempre meno e in estate si boccheggia, vivere in riva al mare aiuta. I riminesi sono avvantaggiati rispetto alle aree interne per una maggiore circolazione dell’aria, per le maggiori ore di sole e per un indice di calore mitigato dalla brezza estiva. Con il mare vicino si vive meglio. Non è un caso se nelle prime venti posizioni si trovano città affacciate sul mare o poco distanti, con la sola esclusione di Aosta ed Enna. In tutte queste località, infatti, la temperatura media annua è aumentata meno rispetto alla media generale. A Rimini nel decennio compreso tra il 2013 e il 2023 l’aumento è stato di 1,35. Per dare un’idea di cosa sta accadendo nel resto del Paese, Varese è la città che ha visto il maggior incremento con ben 2,37 gradi in soli 10 anni. In media la colonnina di mercurio si è alzata negli ultimi dieci anni di 2 gradi al nord, 1,8 al centro, 0,9 al sud. "L’analisi del Sole poggia su un assunto: il clima, in questo quadro globale di fenomeni climatici estremi sempre più frequenti e una ‘temperatura’ del pianeta in continuo rialzo, rappresenta un fattore imprescindibile quando si parla di benessere della popolazione e di vivibilità della città – sottolinea l’assessora Anna Montini –. Per questo è decisivo per il futuro sostenibile delle nostre comunità continuare ad investire sia in interventi che favoriscano l’adattamento dei centri urbani ai cambiamenti climatici sia in quelli di mitigazione". Deve cambiare il modo di pensare e progettare. "Penso ad esempio alla de-impermeabilizzazione del suolo attraverso la rimozione di cemento e asfalto e utilizzo di materiali drenanti, aspetto virtuoso del nuovo piano dell’arenile o di progetti specifici come la riqualificazione il Parco don Tonino Bello a Viserba. Altro aspetto che vogliamo incentivare è quello della riforestazione della città". La giunta vuole prepararsi a scenari futuri. "Stando all’analisi pubblicata - puntualizza il meteorologo Roberto Nanni - le condizioni climatiche nel riminese appaiono piacevoli, in questo momento. Dobbiamo tuttavia pensare a quali scenari potremo trovarci ad affrontare con il procedere del cambiamento climatico, l’aumento di calore, ed anche i fenomeni estremi, sempre più frequenti".

Andrea Oliva