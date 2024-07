Prima la gara di pesca, poi cena e brindisi: coop Adina in festa

Tutti in mare a pescare. Una festa, ma anche il desiderio di mostrare una tradizione marinara che Riccione continua ad avere nonostante il numero dei pescatori continui a diminuire. Domenica si è svolta la festa dell’Adina, la cooperativa che riunisce i pescatori. Undici imbarcazioni per una gara di pesca. A vincere è stata la coppia formata da Claudio ed Edo Manetti, davanti a Marcello e Graziano Primavera, al terzo posto Mario Urbinati. In serata tutti a tavola, in sessanta, per brindare e mangiare il pesce dell’Adriatico.