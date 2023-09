Prima riunione del tavolo tecnico al Mit di Roma

Detto, fatto. Fa seguito all’incontro politico della settimana scorsa con il vice ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Galeazzo Bignami, l’avvio a Roma nella sede del Mit dei lavori del tavolo tecnico istituito per definire gli aspetti tecnici e giuridici dello sviluppo dell’aeroporto internazionale di Rimini e San Marino. Accompagnati dall’ambasciatore di San Marino in Italia Daniela Rotondaro, all’incontro erano presenti per la parte sammarinese il direttore del Dipartimento per gli Affari Esteri Matteo Mazza, il responsabile del settore trasporti della Segreteria Finanze Loris Francini, il direttore dell’Autorità per l’aviazione Civile, la navigazione marittima e l’omologazione Marco Conti e Dennis Michelotti dell’Autorità per l’Aviazione civile. Il tavolo si riunirà nuovamente mercoledì 4 ottobre sempre a Roma.