Prima tegola sull’estate. Cancellati i voli da Monaco. La Germania è più lontana: "Ci rifaremo nel 2026"

Rimini perde il volo di linea dalla Germania per l’estate. Il debutto era stato previsto a fine maggio, con la compagnia Universal Air: un volo a settimana da Monaco di Baviera, ogni giovedì fino a fine ottobre. E, sempre nello stesso periodo – e sempre al giovedì – Universal air aveva previsto un volo da Rimini a Malta. Ma alcuni giorni fa la compagnia ha comunicato all’aeroporto che per quest’anno i due collegamenti non verranno effettuati. Una decisione dietro alla quale ci sarebbe – (anche – lo scarso numero di biglietti venduti finora. Ma Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum (società di gestione del ‘Fellini’) dice che la compagnia ha fatto questa scelta per carenza di aeromobili.

"A noi Universal air ha spiegato che le due rotte sono state cancellate perché non ha abbastanza aerei a disposizione – fa il punto l’ad dell’aeroporto – La compagnia contava di avere dei nuovi aeromobili per questa stagione, che non sono stati consegnati. Per questo motivo ha scelto di rinunciare ai collegamenti da Rimini per Monaco e Malta". Ma i voli sarebbero soltanto rimandati. "Ci è già stato assicurato dalla compagnia che c’è la volontà di mettere in programma i voli per il 2026. Per quello da Monaco, tra l’altro, Universal air è orientata a proporre l’anno prossimo almeno 2 o 3 voli a settimana, anziché soltanto uno come sarebbe stato quest’anno". I numeri che avrebbe fatto quest’anno Universal air al ’Fellini’ sarebbero stati comunque modesti. La compagnia utilizza aeromobili da 78 posti: i voli da Monaco e da Malta (se fossero stati sempre pieni) avrebbero portato in totale 5mila passeggeri.

Resta il fatto che Rimini sperava di riavere finalmente, dopo anni, un volo di linea dalla Germania per la stagione estiva. Così non sarà. "Ma quest’anno i voli della Germania ci saranno comunque – sottolinea ancora Corbucci – Abbiamo i collegamenti nei giorni della principali fiere. E abbiamo i charter organizzati dal tour operator Mundo Reisen per gruppi di turisti tedeschi over 60: un volo a settimana da fine aprile", ricorda Corbucci. Erano stati annunciati, in totale, una decina di charter dalla Germania, l’ultimo a metà giugno. Ma stando al sito di Mundo reisen l’ultimo volo sarà quello da Brema il 21 maggio (gli altri partiranno da Lubecca, Paderborn e Saarbruecken). Per quanto invece riguarda i voli organizzati con Ieg in occasione delle manifestazioni fieristiche, i prossimi saranno da Monaco di Baviera in occasione della nuova edizione di Rimini wellness. Voliche saranno operati dalla compagnia Luxwing il 28 e il 30 maggio e l’1 giugno.

Sfumato il volo di linea da Monaco di Baviera per l’estate, l’aeroporto sta lavorando – insieme al Comune di Rimini e all’Apt – per averlo dal 2026. "Universal air – riprende Corbucci – ha spiegato che potrebbe metterlo in vendita già dall’autunno, per fare così una buona campagna di promozione". Ma il ’Fellini’ tratta anche con altre compagnie per le rotte dalla Germania. Una di queste è EasyJet, che debutterà tra qualche giorno a Rimini con i voli da Londra e Basilea e che, nel 2026, potrebbe aggiungere la rotta da Berlino.