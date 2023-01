Primarie, corsa ai tesseramenti "Il Pd arriverà a 1.500 iscritti"

"Sono in forte aumento le iscrizioni al Partito democratico, un effetto traino favorito dal voto per la scelta del nuovo segretario nazionale: ad oggi siamo già arrivati a circa 1.200 iscritti nell’intera provincia, con la prospettiva di arrivare di qui al 31 gennaio, ultimo giorno utile per il tesseramento, tra i 1.400 e i 1.500 tesserati". Il segretario provinciale del Pd Filippo Sacchetti è alle prese con la scadenza elettorale per la scelta del nuovo leader dopo la debacle elettorale del 25 settembre e le dimissioni di Enrico Letta. Sacchetti ricorda il percorso che si seguirà in queste ultime settimane che porteranno al voto. "Dal 3 al 12 febbraio si terrà il voto degli iscritti nei vari circoli della provincia – spiega – e in questa fase per poter votare sarà necessario essere in regola con l’iscrizione per l’anno 2023". Di qui la corsa al tesseramento, fenomeno che in casa Pd non si rilevava da qualche anno. In questa fase eliminatoria, per così dire, la scelta com’è noto è tra i quattro candidati: Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. I due più votati a livello nazionale si contenderanno la segreteria alle primarie del 26 febbraio, cui potrà votare chiunque, anche i non tesserati, "previa sottoscrizione - ricorda Sacchetti – del documento programmatico e versamento della quota di due euro".

Nel riminese per Bonaccini si sono schierati numerosi esponenti di spicco del partito: tra gli altri il parlamentare Andrea Gnassi, la consigliera regionale Nadia Rossi, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, la sindaca di Santarcangelo Alice Parma, l’assessore Mattia Morolli, coordinatore del comitato.

Tanti i pezzi da novanta anche tra i sostenitori della Schlein: Emma Petitti, presidente dell’assemblea regionale, la vice sindaca di Rimini Chiara Bellini, l’ex parlamentare Giuseppe Chicchi (Articolo Uno), la sindaca di San Clemente Mirna Cecchini. Tra gli iscritti anche sostenitori di Cuperlo. "Scegliamo di sostenere Bonaccini – sottolinea Morolli – perché ha dimostrato di essere in grado di rappresentare per storia e rapporto con il territorio, la speranza e la passione della base dei militanti e la concretezza delle azioni amministrative".

Mario Gradara