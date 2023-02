Primarie Pd, la mappa del voto nei feudi governati dai big locali

Prima ancora di sapere l’esito del voto nei circoli, sarebbe bastato vedere la carta d’identità politica dei big del Pd locale per capire come sarebbe andata a finire. "E’ la mia ‘casa’ politica. Il circolo di cui sono stata segretaria oltre 16 anni fa e che mi ha candidata prima in consiglio comunale e accompagnata nel mio percorso di impegno politico". L’ha scritto Emma Petitti dopo avere portato il circolo di via Euterpe, più noto come V Peep, a votare per Elly Schlein, la candidata alla segreteria nazionale del partito di cui la Petitti è la più autorevole sostenitrice in zona. I big si sono schierati e i risultati sono evidenti. In via Euterpe consenso bulgaro per Schlein con 87 voti contro i 21 racimolati da Bonaccini. Troppo forte Petitti al V Peep, anche se a presentare la mozione Bonaccini c’era l’assessore Mattia Morolli. Ma non si diano per sconfitti i perdenti.

A Viserba, la casa di Morolli, Elly Schlein non ha toccato palla, per usare una metafora calcistica. Bonaccini 27 voti, mentre per l’avversaria zero. Cambiamo territorio e troviamo la bandierina piazzata da Alice Parma, sindaca di Santarcangelo, da sempre vicina a Bonaccini. Nella città clementina i tentativi di sfondamento del fronte Schlein si sono rivelati inutili. Al presidente della Regione 126 voti, all’avversaria appena 48. A piazzare la bandierina ci hanno pensato anche Mirna Cecchini, sindaca di San Clemente a nel coordinamento per Schlein, e Cristian d’Andrea, capo della segretaria della presidente dell’assemblea regionale, Emma Petitti appunto. In Valconca è finita con 46 voti per Schlein contro i 37 di Bonaccini.

A Riccione in tre circoli c’è stata parità tra i due sfidanti, poi in quella che era la roccaforte rossa, San Lorenzo, i sostenitori di Bonaccini sono crollati. Il favore politico della famiglia Imola, padre e figlio, non ha spinto il governatore, mentre dalla parte di Schlein sembra che l’attivismo di Fabio Galli abbia fatto presa. Risultato finale nel circolo: 24 voti a 7. Nella zona sud sia Misano (43 voti a 11) che Cattolica (40 a 15) con la sindaca Franca Foronchi a sposare pubblicamente la causa del governatore, hanno visto il successo di Bonaccini. Alla fine dei giochi, tuttavia, quello per Elly Schlein è stato un risultato importante. Il 40,9% raggiunto è la percentuale migliore di tutta l’Emilia Romagna seguita dalla provincia di Bologna con il 34%. Il coordinamento che sostiene la parlamentare parla della necessità di "un Pd innovato, aperto e capace di rappresentare le istanze sociali". Il cambiamento è anche il mantra del coordinamento per Bonaccini. Tutti vogliono cambiare, ma per il momento più che un congresso sulle proposte è stata una votazione per schieramenti. Nei circoli è andata così, ma i votanti sono stati solo i tesserati: 1.144. Con le primarie aperte a tutti incidere sul voto sarà più difficile, anche per i big. Il 26 febbraio il verdetto.

Andrea Oliva