Primarie Pd, oggi la sfida finale Ecco tutti i seggi dove si vota

In Valmarecchia diversi comuni sarannno accorpati a Novafeltria, mentre a Santarcagelo i seggi saranno 5. Per le sezioni da 1,2,3,4,5,16,19,20 si vota al negozio in via Don Minzoni 37; le sezioni 6,17,18 dovranno recarsi in piscina, via G.Falcone, 39; sezioni 9,10,14,15 al centro culturale in via Marino della Pasqua 45; sezioni 11,12,13 nella sede del circolo Pd in via Casale S. Ermete 499; infine 125,126,7,8 alla sede del circolo Pd in via Pareto 5. Nelle altre località i seggi saranno unici. I residenti di Casteldelci e Maiolo voterannno a Novafeltia nella sede Pd di piazzale Kennedy, dove si recheranno anche i residenti di Novafeltria. Anche gli abitanti di Pennabilli voterannno a Novafeltria. Montecopiolo invece voterà mella propria biblioteca comunale. Poggio Berni avrà il seggio al centro anziani di via Costa del Macello, 2. San Leo voterà a Pietracuta, ingresso Teatro viale Umberto, 169. Sant’Agata Feltria al poliambulatorio in via del Lavatoio. Torriana alla sala di via Roma 21. Verucchio al centro civico di piazza Europa 1. Talamello nella Casa della Musica in piazza Saffi 27.