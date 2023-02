Primarie, per Bonaccini una vittoria di misura

Chiusura con il botto per le primarie nei circoli del Partito democratico tra i quattro candidati alla segretaria nazionale. Questa mattina la sfida si sposta nel circolo del V Peep di Rimini, che per numero di tesserati e peso politico rappresenta la degna chiusura di una partita giocata a suon di preferenze che al momento nella provincia riminese sta premiando Stefano Bonaccini. A ieri, prima del voto nei tre circoli di Gaiofana, San Giuliano mare e Cattolica, le preferenze per il presidente della Regione si attestavano sul 57% circa mentre Elly Schlein sfiorava il 39%. Il distacco è sensibile, ma potrebbe assottigliarsi nella giornata di oggi, vista la mole di voti che il V Peep mette in palio. Quando mancavano all’appello cinque circoli nell’intera provincia, i tesserati che si erano presentati ai congressi ed avevano votato sfioravano i 900. Al 31 gennaio scorso, quando si è chiusa la fase per il tesseramento di nuovi iscritti (quelli che vogliono rinnovare possono farlo fino al giorno del congresso del proprio circolo) le iscrizioni erano arrivate a circa 1600.

Non è stata una corsa sfrenata alla tessera, ma un segnale incoraggiante con un aumento superiore al 10% rispetto all’anno precedente, così aveva letto il risultato la segretaria provinciale. Nel voto dei circoli molte preferenze si sono perse per strada. Impossibile arrivare ai 1600 votanti potenziali alla chiusura delle urne. A ieri avevano espresso la propria preferenza per Elly Schlein 337 iscritti al Pd. Per Bonaccini si era superata per qualche preferenza la soglia delle 500. Tolti i due duellanti, a Gianni Cuperlo e Paola De Micheli sono rimaste le briciole. Sono 37 quelle per il candidato che tentò la scalata alla segreteria del partito nel 2013, quando si trovò davanti Matteo Renzi. Ancora meno per l’ex ministro che inaugurò il Trc, ferma a una ventina di voti. Tra chi ha già concluso questa prima fase delle primarie, necessaria per scremare la platea dei candidati a due soli sfidanti, si può già tirare qualche somma. La Valconca ad esempio, casa di Mirna Cecchini sindaca di San Clemente e sostenitrice di Elly Schlein, ha visto prevalere quest’ultima. Quello che il comitato per Bonaccini non si attendeva è stata la sconfitta nel territorio riccionese. Schelin ha prevalso per 63 voti a 48, un vantaggio accumulato in un circolo, quello di San Lorenzo, casa della famiglia Imola, con Daniele ex sindaco e Simone assessore. A Bellaria e San Giovanni in Marignano, Bonaccini ha chiuso con una ventina di voti più di Schlein. Il presidente della Regione è stato il più votato anche nella città di Rimini, risultato che deve tuttavia essere confermato oggi al termine dell’ultima battaglia all’ombra dei palazzoni del V Peep.

Andrea Oliva