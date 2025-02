Primavera a Riccione, una città in cantiere

Lavori sulla rete dell’acquedotto, la nuova rotatoria di via Angeloni, la passeggiata al porto canale, il nuovo parcheggio all’ospedale fino ad arrivare a quella al Marano. Ma non è finita perché a breve partiranno anche i cantieri per migliorare la viabilità nei quartieri Fontanelle e San Lorenzo, verrà realizzato il collettore delle acque meteoriche tra viale Bressanone e viale Venezia, e saranno rifatti i marciapiedi di viale D’Annunzio nel tratto tra il porto e l’Azzarita. Arriva la primavera e sbocciano i cantieri a Riccione. Contando quelli pubblici legati a marciapiedi, ciclabili e sottoservizi si arriva a una decina. A sommarli ci ha pensato l’amministrazione comunale. In altri termini non ci sono solo viale Ceccarini e la rigenerazione del lungomare sud con la nuova ciclovia. Nel resto della città le ruspe non si fermano. In viale d’Annunzio, zona Marano, entro la primavera sarà ultimata la rotonda con viale Angeloni. L’intervento dovrà anche diventare una porta di ingresso alla città. Dei lavori in via Parini, al porto si è già detto, ma la giunta intende accendere i riflettori anche sugli interventi in corso nei quartieri. "È in corso in questi giorni il rifacimento degli asfalti nei viali Todi, Cagliari, Basilicata, Tropea e San Domino e la manutenzione dei marciapiedi lungo viale Bologna e viale Ceccarini lato monte. Nel Giardino Perlasca (tra piazza XX Settembre e viale Castrocaro) si sta realizzando una pista ciclabile con pendenza a norma per garantire l’accesso alle persone con disabilità. La ciclabile collega viale XX Settembre con viale Montebianco e si collegherà successivamente con il tratto verso il centro sportivo Nicoletti". In marzo partiranno i lavori anche su vale d’Annunzio, per rifare i marciapiedi. La prima fase si concentrerà nel tratto che va da viale Zandonai a piazzale Azzarita, lato mare. Cambierà anche l’illuminazione pubblica e saranno piantati alberi dove mancanti. Nei prossimi mesi attesi lavori anche alle Fontanelle e San Lorenzo con cantieri nei viali Cellini e Michelangelo, e a monte della statale il viale San Lorenzo. Infine il nuovo collettore delle acque piovane tra viale Bressanone e viale Venezia.