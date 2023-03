Primavera in piazza, è di nuovo festa

Torna la ‘Primavera in piazza’ a San Giovanni in Marignano domenica con vivaisti, associazioni marignanesi e tante proposte: dalle 9 in piazza Silvagni la Pro Loco presenta ‘Mastro cestaio all’opera’, mentre Scuolinfesta propone il laboratorio per bambini ‘Oggi sono un giardiniere’ e Pacassoni torna con ‘Un fiore per tutti!’, gioco e attività di autofinanziamento. Sempre a partire dalle 9 saranno presenti i volontari della biblioteca comunale con l’iniziativa di autofinanziamento ‘Sdoppiamo i libri’; dalle 10.30 alle 18 ‘Ai piedi dell’arcobaleno’ propone ‘Tatto per i bimbi’, mentre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 il centro ippico Marignano al parco dei tigli con il pony proporrà una breve passeggiata. Per tutta la giornata resta aperta la chiesa di Santa Lucia per visite e dalle 15 il maestro Roberto Torriani eseguirà alcuni brani musicali utilizzando un organo del 1700 e, dalle 17, il Chorus Marignanensis si esibirà. Infine il Comune ripropone poi l’iniziativa ‘Un albero per il primo anno di vita’, organizzata dall’assessorato all’Ambiente che farà dono di un albero o arbusto ai nuovi nati del 2022 (una cinquantina di bimbi).