Primavera nell’Isola: eventi, mercatini e Bellaria Film Festival

Si parte con la terza tappa di Domenica Expo, iniziativa che animerà l’Isola dei Platani anche nelle domeniche di aprile (Pasqua esclusa). Dal 18 al 21 aprile - in occasione del ponte pasquale - il centro pedonale di Bellaria ospiterà il ’Mercato Europeo’. A fine del prossimo mese in scena i ’Mercatini di Primavera’, che a maggio faranno spazio al ritorno degli appuntamenti targati ’Expo’. Poi, sempre per gli eventi 2025 dell’Isola, il Bellaria Film Festival all’Astra dal 7 all’11 maggio, e a fine mese la Borgata che Danza.