Primavera, Pasqua e ponti. Prenotazioni già al 50%

Il meteo resta un’incognita ma il bicchiere è già mezzo pieno. Sfiora il 50% la percentuale di riempimento delle camere d’albergo del capoluogo, a due settimane dalla Pasqua e dal ponte del 25 aprile. Non proprio un ‘crash test’ in vista dell’estate – perché qui il tempo meteorologico gioca un ruolo più importante – ma una verifica importante. Un’occasione per riaccendere i motori e rodare la ‘macchina’, nonché – come direbbe Trump – incassare soldi. Questa la fotografia delle prenotazioni ad oggi: hotel già pieni al 43%, con una media del 47% per gli hotel a 4 stelle. "A due settimane dal primo banco di prova primaverile - dicono da Visit Rimini – la città si fa trovare pronta e sono tante le prenotazioni ancora in arrivo che si concretizzeranno nei prossimi giorni". "Come sappiamo il meteo gioca sempre un ruolo molto importante nella scelta della destinazione di Pasqua e dei ponti di primavera – commenta Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera. A oggi, i dati di occupazione turistica per la Pasqua 2025 sono positivi, anche tenuto conto del fatto che il numero complessivo di alberghi aperti quest’anno, cadendo la Pasqua il 20 aprile rispetto al 31 marzo del 2024, è decisamente superiore". Come dire, più strutture aperte – saranno circa 500 contro le 350 di un anno fa, più turisti ‘spalmati’, quindi servono numeri più alti per riempire. "Ottime poi – prosegue Carasso - anche le opportunità offerte dal calendario dei ponti di primavera con il 25 aprile, Festa della Liberazione, che cade di venerdì e il 1° maggio che cade di giovedì: gli albergatori stanno vendendo i pacchetti di tre giorni. Incoraggianti anche le previsioni dell’estate". Secondo i dati dell’osservatorio H Benchmark, le prenotazioni estive, da metà maggio a metà settembre 2025, segnano ad oggi una tendenza migliore rispetto a un anno fa, con punte del +7% per le prenotazioni in giugno. "La città beneficerà anche di importanti raduni religiosi, sportivi e aziendali- – così Coralie Delaubert direttrice di Visit Rimini. In particolare, il ritorno in misura importante degli eventi religiosi come i raduni delle Famiglie e dei Giovani di Comunione e Liberazione, dall’11 al 13 aprile e dal 17 al 19 aprile, che richiameranno visitatori da tutta Italia, e di vari eventi sportivi, come i tornei giovanili di basket e calcio, oltre all’edizione dei record del Paganello con più di 2500 iscritti da tutto il mondo. Un calendario di eventi che consacra Rimini quale destinazione prediletta dagli organizzatori".

Mario Gradara