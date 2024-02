Primo avviso alle disco : "Stretta sui rumori"

Traffico, viabilità e soprattutto i disagi causati dai locali da ballo. Sono i temi sollevati mercoledì sera dai residenti di Villa Alta, durante il primo incontro di #riccionepartecipa convocato dalla giunta nel centro di quartiere di viale Abruzzi. Si teme che le discoteche possano aggravare i problemi causati da schiamazzi, soste selvagge, danneggiamenti, rifiuti abbandonati. Tanto più ora, in vista dell’apertura dello Space (ex Musica). Da qui la decisione degli amministratori di convocare al più presto i gestori. Garanzie in merito, ai circa cento presenti, sono state date dagli assessori Oreste Capocasa e Simone Imola, decisi a chiedere ai titolari di impiegare personale anche all’esterno delle attività. Provvedimento che, assieme alla limitazione dell’accesso ai viali limitrofi, poterebbe sortire buoni risultati anche quest’anno.

Sullo Space, Capocasa assicura: "All’interno del locale i toni bassi, responsabili rumori indesiderati, sono stati schermati con un nuovo sistema di diffusori sonori. Con tecnici specializzati sono state fatte misurazioni, al chiuso sono stati raggiunti i 98 decibel, che rientrano nella legalità. All’esterno l’impatto è stato ulteriormente attutito da una schermatura, realizzata con delle piante. Non solo. L’orario che i gestori vorrebbero sfruttare durante le serate non va oltre l’una di notte".

In quanto al problema dei rifiuti l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli garantisce che per la pulizia a Hera verranno richiesti ulteriori passaggi di sabato e domenica mattina, aggiunge: "chiederemo che questo venga garantito anche in inverno". Disco a parte, a tormentare i residenti sono i ladri che hanno colpito diverse case. Da qui la richiesta di avere un’ulteriore presenza delle divise. Poi la viabilità e il traffico. L’assessore Imola annuncia la realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra la Flaminia e viale Abruzzi, necessaria per la sicurezza e la fluidità del traffico. In zona si metterà mano anche ad asfalti e marciapiedi. Diversi presenti chiedono anche di porre rimedio all’alta velocità dei mezzi in viale Caprera e strade limitrofe "trasformate in circuiti da Formula 1". Sollecitato anche il senso unico in viale dei Pini. Una nota infine sull’ interramento dell’elettrodotto. I lavori partiranno in giugno.

Nives Concolino