Primo cda del nuovo corso. Ieg, al via il dopo Cagnoni

E’ previsto la prossima settimana il primo consiglio di amministrazione di Ieg, Italian Exhibition Group, dopo la morte di Lorenzo Cagnoni, lo scorso 5 settembre. Il cda, che andrà convocato entro il 10 ottobre, dovrà indicare il successore dello storico presidente, scomparso a 84 anni, unanimemente riconosciuto come figura chiave per Rimini e il territorio. Sembra verosimile la nomina di Maurizio Ermeti, ’consigliere anziano’ all’interno del cad, alla carica presidenziale, Ma verosimilmente Ermeti avrà un ruolo di traghettatore, fino alla nomina del futuro leader. Che avverrà la prossima primavera, probabilmente in aprile, quando con la presentazione del rendiconto 2023 arriverà a scadenza l’attuale consiglio di amministrazione di Ieg. Maurizio Ermeti dal 2008 è stato presidente del Forum per il Piano Strategico di Rimini, che riunisce circa settanta associazioni del tessuto economico, sociale e culturale del Riminese. Con questo ruolo, ha guidato l’elaborazione del Piano Strategico di Rimini che ha delineato le linee di sviluppo strategico del territorio. Dal 2013 Ermeti è amministratore unico di Agenzia Piano Strategico srl, strumento operativo nato per accompagnare l’attuazione dei progetti definiti dal Piano Strategico. Ermeti è stato presidente di Adriacongrex, punto di riferimento a livello nazionale per l’organizzazione di congressi, convegni ed eventi e, dal 1997 al 2006, presidente dell’Associazione albergatori. Dal 1997 è consigliere di Rimini Fiera spa, oggi Italian Exhibition Group, società di cui, dal 2008 al 2016 è anche stato vicepresidente. Terminata l’opera di traghettatore Ermeti dovrebbe lasciare il posto al successore ’definitivo’. I nomi che circolano sono noti. Da un lato l’ex sindaco, il parlamentare Andrea Gnassi. Che per anni è stato il delfino della Fiera, come riconosciuto dallo stesso Cagnoni. Ma l’elezione in parlamento l’ha escluso dalla corsa, a meno che Gnassi non decida di rinunciare al seggio. Ipotesi che pare improbabile. Resterebbe in lizza il nome di Gianluca Brasini, ex assessore delle giunte Gnassi. Considerato il più manageriale tra i politici, e il meno politico tra gli amministratori. Caratteristiche che potrebbero costituire un salvavita per sedere su quella ambita poltrona. Un politico puro rischierebbe infatti di finire nel tritacarne delle schermaglie dei partiti. Cosa che il presidente di Ieg, società quotata in borsa, dovrà assutamente evitare.

Mario Gradara