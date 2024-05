Primo confronto tra Sacchetti, Borghini e Berlati: sfida tra i candidati sindaci sul commercio

Sacchetti, Borghini e Berlati si sfidano sui temi del commercio, del turismo, della viabilità e della sicurezza. Quello di domani alla biblioteca di Santarcangelo (inizio alle 15, ingresso libero), organizzato dalla Confesercenti, sarà il primo confronto pubblico tra i candidati sindaci di Santarcangelo, ma probabilmente non sarà l’ultimo. Filippo Sacchetti (centrosinistra), Barnaba Borghini (Alleanza civica) e Luigi Berlati (centrodestra) si confronteranno prima di tutto sui nodi del commercio, dal caro affitto alla questione tasse, fino alle loro strategie per sostenere i negozianti (del centro e delle frazioni) e aiutarli ad affrontare la concorrenza del web. Naturalmente si parlerà anche di viabilità e parcheggi, del progetto di prolungamento del Metromare fino a Santarcangelo e della necessità di nuove aree di sosta. Tra i temi che saranno affrontati anche il turismo e gli eventi della città, le fiere e i mercati. Ampio spazio anche alla questione della sicurezza, dalle telecamere al potenziamento dell’illuminazione, e alle misure per far ’convivere’ i residenti del centro con il pubblico che frequenta i locali.