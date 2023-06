Primo esame superato Un ponte coi fiocchi per alberghi e ristoranti Ma la città si è svuotata

di Mario Gradara

Un ponte del 2 giugno coi fiocchi per la riviera, che ha fatto il botto tra Rimini Wellness, fan di Vasco, il festival rock al Beky Bey di Bellaria, turisti privati, vacanzieri tedeschi sbarcati in buon numero – nonostante le disdette last second – per le festività di Pentecoste. Bene anche ristoranti e bar di spiaggia. Ma passata la festa gli alberghi ora restano mezzi vuoti mentre sbocciano le offerte indecenti con stanze messe in vendita sui portali anche a 23 euro al giorno, 11,50 euro a persona. Alle 14 di ieri oltre cento alberghi vendevano camere doppie per meno di 40 euro, compresa Iva e tassa di soggiorno. "Aspettiamo che si chiudano le scuole, il 7 giugno, ma poi serviranno un po’ di giorni ai più per organizzarsi e partire per la riviera – commenta Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera –. Torneremo a un buon livello di riempimento delle camere intorno a metà del mese". "Da questo ponte – aggiunge – Rimini è uscita bene come brand per grandi eventi. Il tempo bello ci ha aiutato. Da oggi le strutture ricettive di Rimini nord, che lavorano con i tedeschi, restano abbastanza piene perché scatta la seconda settimana delle Pentecoste. Sul resto del territorio lavora chi ha i gruppi del turismo sociale. In media riempimento sul 40-50 per cento, in linea col periodo. Avremo ancora gente nel fine settimana, c’è anche la tappa riminese del Tezenis Summer Festival, poi altra flessione da martedì. Si cambierà passo dal 15 giugno". "Ponte del 2 giugno inferiore alle premesse a mio avviso – commenta Gianmario Ferrari, hotel Principe di Piemonte –, con molte cancellazioni sotto data. Già sabato sera tanti hotel avevano abbassato molto le tariffe su Booking. Per questa settimana si salva chi ha gruppi". "Il ponte è stato ottimo, anche dal punto di vista mediatico dopo l’alluvione – commenta Domenico ’Mimmo’ Cimino, dell’omonimo Gruppo alberghiero – con ottima immagine della Riviera e riempimento per noi quasi al 100%, due terzi italiani, un terzo stranieri. Ora siamo sul 50%". "Il 3-4 giugno abbiamo avuto 107 bus arrivati in Romagna da Milano Marittima a

Cattolica – spiegano da Montanari Tour, gigante del turismo della terza età –. Si sommano a quelli già arrivati il 27-28 maggio, quindi superiamo in questa settimana i 10.000 anziani in casa". "Ponte positivo con occupazione al 95% – dicono da Devira Group – e permanenza di tre giorni. Da domenica è scattato il rientro. Noi abbiamo chiuso due alberghi tenendo aperti i tre con cucina. Il meteo non aiuta. Li riapriamo tutti nel weekend".