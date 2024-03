Primo Fonti presenta il programma

Stasera alle 20.30 il candidato Primo Fonti presenta alla città il programma elettorale con la sua lista ‘Insieme – lavoro e famiglia, solidarietà e pace’. Appuntamento al Palaturismo, dove Fonti annuncia: "Vogliamo porre l’accento sulla necessità di attuare una politica inclusiva e partecipata per ricostruire un tessuto sociale indebolito da un bipolarismo fallimentare che ha diviso la nostra città e che, soprattutto, ha aumentato le disuguaglianze economiche e sociali. In una parola l’obiettivo comune che proponiamo alla città è di ragionare, sentire e agire come comunità, partendo dalla base con la promozione della partecipazione facendo leva sui diritti sociali. È il nostro piano strategico".